Представитель Игнатьева Агузаров: «По барабану мнения всяких Уткиных, сидящих на откормленных продажных задницах и несущих ахинею»

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Представитель Ивана Игнатьева предложил критикам закрыть свои рты.

27 июня «Рубин» объявил о расторжении контракта с 23-летним нападающим по обоюдному согласию сторон.

«Как вы понимаете, вопрос расторжения контракта с «Рубином» – не про деньги.

Может, после этого все те, кто считал, что для Игнатьева и его представителей на первом месте деньги, закроют свои рты.

К слову, хотел бы добавить, что мне вообще по барабану мнения всяких Уткиных и ему подобных, которые сидят на своих откормленных продажных задницах и вечно несут всякую ахинею», – заявил Алан Агузаров.

За 40 матчей, проведенных в составе «Рубина», Игнатьев забил 3 гола. Футболист перешел в казанский клуб из «Краснодара» в 2019 году.

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