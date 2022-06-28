Представитель Игнатьева Агузаров: «По барабану мнения всяких Уткиных, сидящих на откормленных продажных задницах и несущих ахинею»

Представитель предложил критикам закрыть свои рты.

27 июня «Рубин» объявил о расторжении контракта с 23-летним нападающим по обоюдному согласию сторон.

«Как вы понимаете, вопрос расторжения контракта с «Рубином» – не про деньги.

Может, после этого все те, кто считал, что для Игнатьева и его представителей на первом месте деньги, закроют свои рты.

К слову, хотел бы добавить, что мне вообще по барабану мнения всяких Уткиных и ему подобных, которые сидят на своих откормленных продажных задницах и вечно несут всякую ахинею», – заявил .

За 40 матчей, проведенных в составе , Игнатьев забил 3 гола. Футболист перешел в казанский клуб из «Краснодара» в 2019 году.