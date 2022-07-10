Алаев о контракте с «Миром»: «РПЛ удастся много сделать в новом проекте с таким партнером»

И.о. президента оценил подписание контракта с «Миром».

Платежная система стала новым титульным спонсором лиги.

«Знаменательное событие для нас. Мы обрели нового титульного партнера. Благодарны компании «Мир» за то, что поверили в нас, что готовы идти с нами.

Отдельно хочу поблагодарить Ашота Хачатурянца и Александра Дюкова, которые много сделали, чтобы этот контракт стал реальностью. Большие переговоры проведены, мы очень довольны этим контрактом.

Как вы знаете, «Мир» пять лет является партнером РФС, и за эти годы нам удалось сделать много интересных и креативных вещей. С таким партнером вместе нам удастся много сделать в новом проекте», — сказал .