Гендиректор системы «Мир»: «Сборная отстранена, и нам важно именно сегодня поддержать РПЛ, национальные ценности»

Генеральный директор системы «Мир» Владимир Комлев высказался о партнерстве с РПЛ.

«Для нас это более высокая ступенька сотрудничества со спортивным и футбольным сообществом. [Мы] национальная карта, и нам важно поддерживать национальные ценности.

К сожалению, сейчас наша сборная отстранена и не имеет права участвовать в международных соревнованиях. Нам важно именно сегодня поддержать РПЛ и все клубы. Это логичное развитие нашего взаимодействия и уже какие-то личные, добрые сложившиеся отношения.

Это важный шаг, потому что мы получаем возможность донести наши ценности и наши предложения до очень широкой аудитории болельщиков. Это более сложная работа, но еще более интересная», – сказал Комлев.

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