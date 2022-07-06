Гетце жалеет, что предпочел «Ливерпулю» «Боруссию» в 2016-м: «Но «Дортмунд» при Тухеле провел топ-сезон, а мерсисайдцы стали 8-ми при Клоппе»

Теги Боруссия Дортмунд Айнтрахт Франкфурт Ливерпуль премьер-лига Англия бундеслига Германия Юрген Клопп Марио Гетце Томас Тухель Футбол

Полузащитник Марио Гетце жалеет о том, что в 2016-м перешел в «Боруссию», а не «Ливерпуль».

«В свой первый сезон с Юргеном Клоппом «Ливерпуль» занял восьмое место и не попал в Лигу чемпионов. Даже в предыдущие годы этот клуб не всегда играл на высшем уровне.

«Боруссия» же провела прекрасный сезон под руководством Томаса Тухеля. Она была на подъеме, в то время как Юрген еще только строил команду.

Оглядываясь назад, приходится признать: в «Ливерпуле» было бы лучше», – заявил немец, подписавший контракт с «Айнтрахтом», в интервью Bild.

Не забыли о Гетце? Он еще в деле и, похоже, нашел себе новый клуб – в 30 лет

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