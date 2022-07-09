Саншеш хочет в «ПСЖ», несмотря на интерес «Милана». О трансфере могут объявить в ближайшие дни

Полузащитник Ренату Саншеш близок к переходу в «ПСЖ» из «Лилля».

Португальское издание Record сообщает, что трансфер 24-летнего хавбека согласован. Официально объявить о нем могут в ближайшие дни.

RMC Sport подтверждает, что Саншеш хочет присоединиться к команде . Переговоры по полузащитнику, срок контракта которого с истекает летом 2023 года, идут хорошо.

Несмотря на интерес со стороны , Ренату хочет играть за .

Агент Саншеша – Жорже Мендеш. Один его клиент уже перешел в «ПСЖ» этим летом – к клубу присоединился Витинья, за которого парижане заплатили 40 млн евро.

Португалец перешел в «Лилль» из «Баварии» летом 2019 года. В 2021 году он выиграл Лигу 1 с командой, которую тогда тренировал Гальтье.

В минувшем сезоне хавбек отыграл 31 матч за «Лилль», забил 2 гола и отдал 5 передач. Его статистика доступна здесь.

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