Бердыев мог возглавить сборную России после Черчесова: «Думал, все будет нормально. И произошло то, что произошло»

Курбан Бердыев рассказал, что мог возглавить сборную России после Станислава Черчесова.
– Насколько вы близки к сборной России после отставки Черчесова?
– Разговоры были. Была встреча одна. Почему-то я думал, что все будет нормально. И произошло то, что произошло.
– Нормально – то есть вы будете тренером сборной России.
– Как мне показалось.
– Вы дали добро?
– Конечно. Это сборная страны, это вызов серьезный, – сказал бывший тренер «Рубина» и «Ростова», сейчас работающий в иранском «Тракторе».
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