Бердыев мог возглавить сборную России после Черчесова: «Думал, все будет нормально. И произошло то, что произошло»

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Курбан Бердыев рассказал, что мог возглавить сборную России после Станислава Черчесова.

– Насколько вы близки к сборной России после отставки Черчесова?

– Разговоры были. Была встреча одна. Почему-то я думал, что все будет нормально. И произошло то, что произошло.

– Нормально – то есть вы будете тренером сборной России.

– Как мне показалось.

– Вы дали добро?

– Конечно. Это сборная страны, это вызов серьезный, – сказал бывший тренер «Рубина» и «Ростова», сейчас работающий в иранском «Тракторе».

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