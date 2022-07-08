«Торпедо» подписало 21-летнего хавбека сборной Узбекистана Эркинова

Полузащитник сборной Узбекистана Хожимат Эркинов перешел в «Торпедо».
21-летний футболист подписал контракт с москвичами на 3 года.
«Торпедо» – это клуб с великой историей. За него в разные годы выступало множество легендарных футболистов: Стрельцов, Иванов, Шустиков.
Конечно, для меня это огромный шаг вперед в моей карьере. Мне очень интересно сыграть в таком именитом и титулованном клубе», – сказал Эркинов.
В прошлом сезоне узбекистанец выступал за АГМК на правах аренды из «Пахтакора». Статистика игрока – здесь.
Фото: torpedo.ru