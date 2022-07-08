«Торпедо» подписало 21-летнего хавбека сборной Узбекистана Эркинова

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Полузащитник сборной Узбекистана Хожимат Эркинов перешел в «Торпедо».

21-летний футболист подписал контракт с москвичами на 3 года.

«Торпедо» – это клуб с великой историей. За него в разные годы выступало множество легендарных футболистов: Стрельцов, Иванов, Шустиков.

Конечно, для меня это огромный шаг вперед в моей карьере. Мне очень интересно сыграть в таком именитом и титулованном клубе», – сказал Эркинов.

В прошлом сезоне узбекистанец выступал за АГМК на правах аренды из «Пахтакора». Статистика игрока – здесь.

Фото: torpedo.ru

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