Суд над Блаттером и Платини по делу о коррупции начался в Швейцарии. Им грозит до 5 лет тюрьмы

В Швейцарии начался суд над и .

Генеральная прокуратура Швейцарии обвинила бывшего президента ФИФА Блаттера и экс-президента УЕФА Платини в мошенничестве, незаконном присвоении средств, в преступном неэффективном управлении, а также в подделке документов. В 2011 году они организовали выплату 2 миллионов швейцарских франков (2,08 млн долларов), которая, по мнению прокуратуры, была незаконной.

Оба функционера отрицают свою вину. Они заявили, что у них была устная договоренность о выплате, которая касалась консультационной работы Платини в период с 1998 по 2002 год.

«Я абсолютно уверен в себе, светит солнце... И я в хорошем настроении. Я знаю, что не сделал ничего противозаконного. Моя жизнь была посвящена футболу, в течение 45 лет я работал в ФИФА. Моя жизнь – это футбол», – сказал Блаттер перед слушанием.

«Я убежден, что справедливость восторжествует полностью и окончательно после стольких лет диких обвинений и клеветы. Мы докажем в суде, что я действовал предельно честно, что выплата оставшейся зарплаты была причитающейся мне и является совершенно законной», – сказал Платини.

«ФИФА подала иск против Блаттера и Платини, чтобы вернуть ФИФА незаконно присвоенные деньги, чтобы их можно было использовать для единственной цели, для которой они изначально предназначались: футбола», – заявила адвокат ФИФА Кэтрин Холь-Чирази.

Судебный процесс продлится до 22 июня. Вердикт должен быть вынесен 8 июля. В случае признания виновными Платини и Блаттеру грозит до пяти лет тюремного заключения.

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