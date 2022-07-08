Клаудиньо: «Мыслей о приостановке контракта нет. Мне в «Зените» очень хорошо»

Хавбек Клаудиньо заявил, что не намерен покидать .

— Сомнений возвращаться в «Зенит» из отпуска или нет у вас не было?

— Никаких! Потому что у меня действующий контракт с «Зенитом», и я должен его исполнять. Единственное — отпуска всегда немного не хватает, и всегда хочется чуть побольше побыть с семьей. Но это другая история. В плане моих футбольных обязанностей не было ничего, что бы меня остановило.

— Из-за правила ФИФА приостанавливать контракты с российскими клубами такая возможность в принципе была.

— Прекрасно чувствую себя в «Зените», мне здесь очень хорошо, поэтому никаких мыслей о приостановке контракта нет.

Ну, а в совсем далеком будущем, если вдруг поступит какое-то предложение, которое будет выгодным в первую очередь для клуба и потом уже для меня, клуб сам решит, что с этим делать, – сказал бразилец.