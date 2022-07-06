Медведев о мотивации Малкома и Клаудиньо: «Принести «Зениту» 10-е золото, чтобы на нашей майке появилась 2-я звезда»

Теги Зенит премьер-лига Россия Александр Медведев Малком Клаудиньо Родригес Футбол

Гендиректор «Зенита» высказался о Малкоме и Клаудиньо.

– Какая мотивация у Малкома и Клаудиньо оставаться сейчас в «Зените»?

– Очень простая – принести «Зениту» пятое чемпионство подряд, завоевать десятое золото для нашего клуба в первенстве, чтобы на нашей майке появилась вторая звезда. Это будет историческое достижение, причем не только для команды, но и персонально для Малкома и Клаудиньо.

Не забывайте, что Клаудиньо был признан лучшим игроком прошедшего сезона в Премьер-лиге. Вот еще одна мотивация для него – повторить этот результат.

Ну а такие матчи, как с «Црвеной Звездой», показывают, что мы не оставляем ребят без международного футбола. А вообще профессионал в хорошей команде всегда найдет мотивацию, – сказал Александр Медведев.

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