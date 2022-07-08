Ди Мария прилетел в Турин. Он подпишет с «Ювентусом» контракт на год

Полузащитник Анхель Ди Мария переходит в .

Клуб в твиттере опубликовал фото и видео прибытия аргентинца в Турин.

Как информирует инсайдер Фабрицио Романо, все условия трансфера согласованы. На этой неделе футболист пройдет медосмотр и подпишет контракт на год.

Сообщалось, что 34-летний игрок будет получать 6 млн евро в год, предусмотрены и бонусы.

Со статистикой Ди Марии, покинувшего «ПСЖ» в качестве свободного агента, можно ознакомиться здесь.

Фото: twitter.com/juventusfc

Ди Мария едет в «Юве» свободным агентом. Уже традиция: так приходили Пирло, Дани Алвес и даже Лусио