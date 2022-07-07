Алаев об управлении РПЛ: «Я не вцепился в это кресло. Уйду, если пойму, что не справляюсь»

Александр Алаев высказался о работе исполняющим обязанности президента РПЛ.
– Если из «Газпрома» позвонят и скажут, что «Зениту» нужен легкий календарь, то как поступите?
– Я буду действовать в интересах всех 16 клубов.
– Из-за чего будете готовы покинуть пост?
– Из-за «эпик фэйла». Если я пойму, что не справляюсь, то я уйду. Это не цель всей моей жизни, хотя это интересный вызов и я уверен, что у меня получится. Я не вцепился в это кресло, – передает слова Алаева корреспондент Sports.ru Ярослав Сусов.