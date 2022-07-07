Ребров об Абаскале: «Устроил тимбилдинги – играем в городки, на базу привезли караоке. Напомнил Тедеско – грамотный и системный»

поделился впечатлениями о новом тренере .

«С первых дней он мне напомнил Тедди. Во-первых, молодой, почти того же возраста. Во-вторых, такой же открытый и эмоциональный. В-третьих, очень грамотный и системный. В-четвертых, какие-то его жесты, манеры, действия очень напомнили все то, что было при знакомстве с Тедеско.

Из наблюдений: он в 22:00 выключает телефон и ложится спать, встает в 6:00 и начинает работать. Говорит, что утренние часы для него самые ценные и продуктивные.

На сборах сразу устроил тимбилдинги. Например, на базу привезли профессиональную установку для караоке, новые ребята пели. Играем в городки – такого раньше тоже не было.

Из забавного: у нас оператора зовут Федор. Абаскаль ему говорит: «Федор? Тогда ты будешь Чалов». С Федей Чаловым он же в «Базеле» работал», – написал в блоге на Sports.ru бывший вратарь «Спаратака», сейчас занимающий в клубе пост технического координатора.

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