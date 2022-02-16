«Барселоне» и «Ювентусу» интересен Кулибали. «Наполи» может продать защитника за 40 млн евро

Защитник «Наполи» может сменить клуб.

В услугах сенегальца заинтересована , сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на La Gazzetta dello Sport. Клуб хочет воспользоваться тем, что до окончания срока действия контракта защитника с неаполитанцами осталось чуть больше года.

Каталонцы считают, что подписать защитника Маттейса де Лигта будет сложно, поэтому обратили внимание на Кулибали.

Сам футболист еще не знает, где продолжит карьеру. Он может продлить контракт со своим нынешним клубом, перейти в другую итальянскую команду (игроком интересуется «Ювентус») или перейти в клуб из другой лиги.

Ранее отклонил предложения о трансфере игрока от «Манчестер Сити» и «ПСЖ», которые предлагали 70 миллионов евро. Сообщается, что если клуб решить продать игрока летом, то его трансфер обойдется покупателю в 40 миллионов евро.