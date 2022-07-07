«Аталанта» купила хавбека Эдерсона у «Салернитаны» и отдала Пессину «Монце» в аренду

Полузащитник Эдерсон Лоуренсо покинул «Салернитану» и будет играть за «Аталанту».

Как сообщает инсайдер Николо Скира, за бразильца бергамаски заплатили 14 млн евро и отдали 22-летнего защитника , оцениваемого в 7 млн евро. Контракт – до 2026 года.

Эдерсон в прошлом сезоне провел 15 матчей в Серии А и забил 2 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Изображение: atalanta.it

Также рассталась с хавбеком . 25-летний футболист сборной Италии отдан «Монце» в аренду с правом выкупа, которое превратится в обязательство при определенных условиях. За полноценный трансфер придется заплатить 15 млн евро, утверждает Скира.

За 27 игр в минувшем чемпионате Италии полузащитник совершил два результативных действия. Детальнее его показатели можно изучить тут.

Изображение: acmonza.com