«Аталанта» купила хавбека Эдерсона у «Салернитаны» и отдала Пессину «Монце» в аренду

Полузащитник Эдерсон Лоуренсо покинул «Салернитану» и будет играть за «Аталанту».
Как сообщает инсайдер Николо Скира, за бразильца бергамаски заплатили 14 млн евро и отдали 22-летнего защитника Маттео Ловато, оцениваемого в 7 млн евро. Контракт – до 2026 года.
Эдерсон в прошлом сезоне провел 15 матчей в Серии А и забил 2 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Изображение: atalanta.it
Также «Аталанта» рассталась с хавбеком Маттео Пессиной. 25-летний футболист сборной Италии отдан «Монце» в аренду с правом выкупа, которое превратится в обязательство при определенных условиях. За полноценный трансфер придется заплатить 15 млн евро, утверждает Скира.
За 27 игр в минувшем чемпионате Италии полузащитник совершил два результативных действия. Детальнее его показатели можно изучить тут.
Изображение: acmonza.com