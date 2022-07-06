Игорь Дивеев: «В Европу хочется. Но это должен быть клуб из топ-5 лиг и не ниже 7-8 места»

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев рассказал, в какие европейские клубы готов перейти.

– Про тебя было много новостей в контексте переезда в Европу. То «Венеция», то «Наполи»…

– Слухи. Я узнаю это как и вы – из интернета. То газета какая-нибудь сообщит, то интернет-портал. Читаю, смотрю: «Ого, мной интересуются?»

– Реальности в этом мало?

– Не знаю, может, они и правда интересовались. Только я об этом не знал.

– Самому хочется?

– В Европу – конечно. Посмотреть, какое там отношение к футболу.

– Согласишься на середняка? Или если ехать, то в топ-клуб? Аршавин вот всегда говорил: если ехать, то в «Барселону».

– Не «Барселона», конечно. Но это должен быть клуб из топ-5 европейских лиг и не ниже, грубо говоря, 7-8 места. Понятно, что это условно, но вы понимаете.

– То есть, условно, «Ференцварош» не устроит?

– Нет, – сказал Дивеев.