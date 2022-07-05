Президент «ПСЖ» о Зидане: «Я люблю его как игрока и как тренера, но мы никогда не вели переговоров. Гальтье всегда был вариантом номер 1»

Теги ПСЖ лига 1 Франция Зинедин Зидан Кристоф Гальтье Нассер Аль-Хелайфи Футбол

Президент «ПСЖ» заявил, что Кристоф Гальтье всегда был главным претендентом на пост главного тренера.

Сегодня клуб объявил о назначении 55-летнего специалиста. Ранее сообщалось, что парижский клуб рассматривает кандидатуру Зинедина Зидана

«Я смеюсь, потому что тренер все еще  сидит рядом со мной, но вы все равно спрашиваете о Зизу, это...

Как я уже говорил в своем последнем интервью, мы никогда не разговаривали с Зиданом. Я люблю его как игрока, я люблю его как тренера, и я уважаю его, но мы никогда не вели переговоров с ним. Тренер Кристоф Гальтье всегда был для нас вариантом номер 1, с самого первого дня, когда мы задумались о поиске нового тренера. 

Он здесь, и я очень горжусь этим, я очень рад. Я надеюсь, что это последний вопрос, который вы задаете на эту тему, спасибо», – сказал Нассер Аль-Хелайфи.

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