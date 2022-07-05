Президент «ПСЖ» о Зидане: «Я люблю его как игрока и как тренера, но мы никогда не вели переговоров. Гальтье всегда был вариантом номер 1»

Президент «ПСЖ» заявил, что Кристоф Гальтье всегда был главным претендентом на пост главного тренера.
Сегодня клуб объявил о назначении 55-летнего специалиста. Ранее сообщалось, что парижский клуб рассматривает кандидатуру Зинедина Зидана.
«Я смеюсь, потому что тренер все еще сидит рядом со мной, но вы все равно спрашиваете о Зизу, это...
Как я уже говорил в своем последнем интервью, мы никогда не разговаривали с Зиданом. Я люблю его как игрока, я люблю его как тренера, и я уважаю его, но мы никогда не вели переговоров с ним. Тренер Кристоф Гальтье всегда был для нас вариантом номер 1, с самого первого дня, когда мы задумались о поиске нового тренера.
Он здесь, и я очень горжусь этим, я очень рад. Я надеюсь, что это последний вопрос, который вы задаете на эту тему, спасибо», – сказал Нассер Аль-Хелайфи.