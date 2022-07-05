Фанаты «Олимпии» в балаклавах вынудили Риеру уйти с пресс-конференции. Они против назначения испанца вместо Просинечки

Фанаты люблянской «Олимпии» агрессивно встретили Альберта Риеру, нового главного тренера.
Ультрас в балаклавах ворвались на пресс-конференцию бывшего полузащитника «Ливерпуля» и вынудили его покинуть помещение.
Болельщики выразили недовольство увольнением Роберта Просинечки из-за разногласий с руководством. Хорватский специалист возглавил команду в марте 2022-го, заключив контракт на 2 года, и помог ей занять третье место в чемпионате Словении в третий раз подряд.
Для Риеры это первая работа в качестве главного тренера. Ранее он был ассистентом в «Галатасарае».