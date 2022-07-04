Защитник «Локомотива» Сильянов снова перешел в «Ростов» на правах аренды

«Локомотив» объявил о переходе защитника Александра Сильянова в «Ростов».

Клубы достигли договоренности о продолжении выступлений 21-летнего футболиста за ростовчан на правах аренды.

«Арендное соглашение рассчитано на сезон-2022/23. Желаем Александру регулярной игровой практики, отсутствия травм и ждем после завершения сезона в Черкизово», – сказано в заявлении «Локо».

Ранее сообщалось, что у «Ростова» будет право выкупа россиянина.

«В высокий уровень конкуренции среди фланговых защитников. Такая ситуация максимально благоприятна для тренерского штаба, но бывает тяжелой для футболистов, стремящихся получать игровую практику и расти.

Мы обсуждали развитие карьеры с ним и его представителем и совместно решили, что на данный момент продолжение выступлений за «Ростов» – оптимальный для Александра вариант.

В «Ростове» у него будет возможность регулярно играть, а благодаря выступлениям за ростовчан в прошлом сезоне он знаком с требованиями тренерского штаба, ему не надо будет адаптироваться к игровой модели клуба.

Желаю Александру успешно играть в составе «Ростова» и вернуться в «Локомотив», став сильнее!» – сказалс портивный директор «Локомотива» .

Весеннюю часть прошлого чемпионата Сильянов провел в аренде в . Его подробная статистика – здесь.