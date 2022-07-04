Защитник «Локомотива» Сильянов снова перешел в «Ростов» на правах аренды

«Локомотив» объявил о переходе защитника Александра Сильянова в «Ростов».
Клубы достигли договоренности о продолжении выступлений 21-летнего футболиста за ростовчан на правах аренды.
«Арендное соглашение рассчитано на сезон-2022/23. Желаем Александру регулярной игровой практики, отсутствия травм и ждем после завершения сезона в Черкизово», – сказано в заявлении «Локо».
Ранее сообщалось, что у «Ростова» будет право выкупа россиянина.
«В «Локомотиве» высокий уровень конкуренции среди фланговых защитников. Такая ситуация максимально благоприятна для тренерского штаба, но бывает тяжелой для футболистов, стремящихся получать игровую практику и расти.
Мы обсуждали развитие карьеры Александра Сильянова с ним и его представителем и совместно решили, что на данный момент продолжение выступлений за «Ростов» – оптимальный для Александра вариант.
В «Ростове» у него будет возможность регулярно играть, а благодаря выступлениям за ростовчан в прошлом сезоне он знаком с требованиями тренерского штаба, ему не надо будет адаптироваться к игровой модели клуба.
Желаю Александру успешно играть в составе «Ростова» и вернуться в «Локомотив», став сильнее!» – сказалс портивный директор «Локомотива» Томас Цорн.
Весеннюю часть прошлого чемпионата Сильянов провел в аренде в «Ростове». Его подробная статистика – здесь.