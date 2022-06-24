«Барса» и «Тоттенхэм» обсуждают аренду Лангле. «Шпоры» готовы платить большую часть зарплаты

«Тоттенхэм» ведет переговоры об аренде защитника «Барселоны» .

По сведениям ESPN, стороны обсуждают сделку уже несколько недель. Француз не входит в планы каталонского клуба, и «блауграна» предпочла бы его продать, однако и вариант с арендой ее устроит.

Руководство надеется сократить расходы на зарплаты, а «Тоттенхэм» готов платить футболисту значительную часть положенных ему денег.

Неясно, согласен ли сам Лангле играть за «шпор», но он не против ухода из «Барселоны» в принципе. В ближайшие дни может состояться его беседа с главным тренером английской команды Антонио Конте.

В минувшем сезоне защитник провел 21 матч в , отдав один голевой пас. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Лангле согласился уйти из «Барселоны». «Тоттенхэм» может арендовать его на 2 года