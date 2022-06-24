«Барса» и «Тоттенхэм» обсуждают аренду Лангле. «Шпоры» готовы платить большую часть зарплаты

Теги премьер-лига Англия Барселона Ла Лига возможные трансферы Тоттенхэм Антонио Конте Клеман Лангле Футбол

«Тоттенхэм» ведет переговоры об аренде защитника «Барселоны» Клемана Лангле.

По сведениям ESPN, стороны обсуждают сделку уже несколько недель. Француз не входит в планы каталонского клуба, и «блауграна» предпочла бы его продать, однако и вариант с арендой ее устроит.

Руководство надеется сократить расходы на зарплаты, а «Тоттенхэм» готов платить футболисту значительную часть положенных ему денег.

Неясно, согласен ли сам Лангле играть за «шпор», но он не против ухода из «Барселоны» в принципе. В ближайшие дни может состояться его беседа с главным тренером английской команды Антонио Конте.

В минувшем сезоне защитник провел 21 матч в Ла Лиге, отдав один голевой пас. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Лангле согласился уйти из «Барселоны». «Тоттенхэм» может арендовать его на 2 года

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