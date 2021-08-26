Роналду предлагали «Барселоне». Каталонцы отказались (Catalunya Radio)

Форвард Криштиану Роналду, перешедший в «Манчестер Юнайтед» из «Ювентуса», был согласен на трансфер в «Барселону».
Как сообщает Diario Sport со ссылкой на Catalunya Radio, представители футболиста предлагали испанскому клубу подписать нападающего, однако «блауграна» сразу отказалась от такого варианта.
Роналду ранее выступал в Испании – в составе «Реала» c 2009 по 2018 год он по два раза выиграл Ла Лигу, Кубок и Суперкубок Испании, а также четырежды победил в Лиге чемпионов.
Подробно со статистикой выступлений португальца можно ознакомиться здесь.