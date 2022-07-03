Сергей Семак: «Выход Бакаева и Малкома вместе возможен, игры это показали. Качество Кассьерры видно»

Главный тренер высказался о победе над (2:1).

– Благодарю «Црвену Звезду» за приезд. Для товарищеского матча была невероятная атмосфера.

Нам не удалось начало матча, много ошибались, тяжеловаты были в принятии решений, было много брака. Это естественно.

В дальнейшем выровняли игру, во втором тайме стало больше моментов. «Црвена Звезда» прессинговала, были зоны, которыми мы пользовались.

– Дебютировал Кассьерра. Как оцените его игру?

– Он только присоединился к нам, нужно прибавлять в физических кондициях. Его качество видно, мог забить еще. Это говорит об уровне исполнительского мастерства.

– Сегодня Александр Медведев сказал, что Зенит близок к покупке правого центрального защитника. Почему в приоритете эта позиция, учитывая, что на ней в разных системах могут сыграть Чистяков, Ловрен и Адамов?

– Непростой вопрос. У нас одна вакантная позиция с уходом Ракицкого. Нам нужен защитник – главное, чтобы он был. Левоногого найти достаточно сложно. Клуб занимается этим вопросом.

Чистяков при необходимости может сыграть слева, Ловрен – тоже. Сложности в том, что есть нехватка левоного защитника, есть, но они некритичны.

– Одоевский во всех матчах межсезонья выходил в старте. Он первый номер?

– Мы говорили в начале турнира, что постараемся дать ему максимальное возможное игровое время. Миша Кержаков тоже должен готовиться, но его качества мы знаем, поэтому решили дать возможность Дане.

Неделя еще есть. Проанализируем состояние. По сегодняшнему матчу готовы оба.

– Бакаев и Малком не в первый раз выходят вместе, мы их видели в разных ролях. Насколько хорошо проходит адаптация, когда оба располагаются ближе к правому флангу?

– Бакаев играл и левее, и ближе к , чтобы понимать, насколько они понимают друг друга. Чтобы была дополнительная опция.

У нас достаточно универсальных игроков, в таком режиме соревновательном разбираемся, сможет ли Бакаев по ходу матча играть на нескольких позициях. Это притирка в игровых ситуациях с хорошим сопротивлением.

Их выход вместе возможен, эти игры это показали, – передает слова тренера корреспондент Sports.ru Александр Дорский.