«Их нет». Рахимич о конкурентах «Зенита» в России

Элвер Рахимич не видит конкурентов у «Зенита» в чемпионате России.
– Как вам назначение Федотова в ЦСКА?
– Армейцы выбрали хорошего тренера. Надеюсь, что с ним ЦСКА добьется хороших результатов.
– Как вам работа Березуцких?
– Они нормально поработали, но многое зависит от результатов. Где-то им не повезло.
– Армейцам нужно усиляться перед сезоном?
– Конечно, надо. Клубу в этом плане виднее. Думаю, ЦСКА уже над этим работает и усиление будет.
– На какое место претендует нынешний ЦСКА?
– Сложно сказать, но если команда хочет занимать первое место, нужно покупать новых игроков. Для ЦСКА любое место, кроме первого – это не успех.
– Как остановить «Зенит»?
– «Зенит» очень сложно остановить. У них самая лучшая команда, подбор игроков. С «Зенитом» очень сложно конкурировать. Для этого нужно усиление.
– Кто конкурент «Зенита» в предстоящем сезоне?
– Их нет, – сказал бывший футболист ЦСКА.