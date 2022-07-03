«Их нет». Рахимич о конкурентах «Зенита» в России

не видит конкурентов у в чемпионате России.

– Как вам назначение Федотова в ЦСКА?

– Армейцы выбрали хорошего тренера. Надеюсь, что с ним ЦСКА добьется хороших результатов.

– Как вам работа Березуцких?

– Они нормально поработали, но многое зависит от результатов. Где-то им не повезло.

– Армейцам нужно усиляться перед сезоном?

– Конечно, надо. Клубу в этом плане виднее. Думаю, ЦСКА уже над этим работает и усиление будет.

– На какое место претендует нынешний ЦСКА?

– Сложно сказать, но если команда хочет занимать первое место, нужно покупать новых игроков. Для ЦСКА любое место, кроме первого – это не успех.

– Как остановить «Зенит»?

– «Зенит» очень сложно остановить. У них самая лучшая команда, подбор игроков. С «Зенитом» очень сложно конкурировать. Для этого нужно усиление.

– Кто конкурент «Зенита» в предстоящем сезоне?

– Их нет, – сказал бывший футболист ЦСКА.