Спаллетти о «Наполи»: «Фанаты хотят скудетто, но даже попасть в топ-4 будет чрезвычайно сложно»

Главный тренер высказался о предстоящем чемпионате Италии.

В минувшем сезоне неаполитанцы заняли третье место, набрав 79 очков и отстав от лидера, «Милана», на 7 баллов.

«Все ожидают, что мы продолжим идти тем же путем, но легко не будет. То, что фанаты хотят скудетто, не новость, однако нам будет чрезвычайно сложно даже попасть в топ-4. У нас не будет ни девятиочкового преимущества над на старте сезона, ни большого отрыва от «Ромы» и .

Но если мы будем играть хорошо, как в прошлом сезоне, то сможем тягаться с топ-клубами.

Мы добились большого успеха и находились в зоне Лиги чемпионов весь сезон. Были матчи, в которых мы могли достичь большего, и из-за этого до сих пор больно», – сказал Спаллетти Sky Sport Italia.