Никлас Зюле: «Люблю бургеры и пиво. Да, и? Думаете, другие профи это не едят? Они просто не говорят об этом»

Защитник Никлас Зюле ответил критикам.

«Если бы я был ленивым, я бы никогда не подготовился к финалу Лиги чемпионов после такой серьезной травмы.

Люди, которые обсуждают это, видят только , который честно признает, что любит бургеры и пиво. Да, и? Вы думаете, что другие профессионалы это не едят? Они просто не говорят об этом», – сказал защитник, перешедший из «Баварии» в «Боруссию» на правах свободного агента.

В 2020 году Зюле на 25-й минуте финала Лиги чемпионов заменил Джерома Боатенга, получившего травму. До того он несколько месяцев восстанавливался от травмы.