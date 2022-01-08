Икарди и Ванда против аренды в «Ювентус» из «ПСЖ». Их устроит только полноценный трансфер

Нападающий Мауро Икарди вряд ли перейдет из «ПСЖ» в на правах аренды.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, форварда, как и его жену и агента , не убеждает вариант с переходом в «Ювентус» до конца сезона. Футболист уйдет из , только если с ним подпишут полноценный контракт. И Икарди, и Нара хотят гарантий. Кроме того, «ПСЖ» тоже предпочел бы продать аргентинца уже сейчас.

Директор «Ювентуса» Федерико Керубини созванивался с менеджером французского клуба Леонардо, чтобы обсудить возможный переход Икарди, но до конкретных переговоров дело не дошло.

Более того, у «бьянконери» возникли сомнения по поводу того, что 28-летний нападающий станет хорошим усилением. Боссы клуба не уверены, что Икарди еще не прошел свой пик. Кроме того, на позицию «Ювентуса» повлиял недавний скандал с участием Мауро и Ванды.

В этом сезоне центрфорвард провел 20 матчей за парижан во всех турнирах и забил 5 голов. Его статистика – здесь.