Епуряну о Турции: «Негатива к россиянам не вижу. Если Дзюба будет забивать, может стать любимцем фанатов»

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Защитник «Истанбула» Александр Епуряну высказался о перспективах Артема Дзюбы в Турции.

– Если Дзюба, как пишут, ведет переговоры с турецкими клубами, значит, он хочет продолжить здесь карьеру. Но это его надо спросить, на какой стадии переговоры и возможен ли переход.

Под его игровой стиль подошел бы любой клуб. Артем – атлетичный, техничный и очень координированный футболист. Сейчас, насколько я знаю, «Галатарасарай» и «Фенербахче» ищут нападающего, так что, думаю, он, скорее всего, ведет переговоры с ними.

– Учитывая сложную финансовую обстановку, готовы ли турецкие клубы платить Дзюбе около двух миллионов евро в год?

– Финансовая ситуация у турецких клубов действительно изменилась за последние годы, к сожалению, не в лучшую сторону. Поэтому сейчас все зависит от клубов, от того, готовы ли они идти на такие условия. Но если Артем говорит с какими-то клубами, то, наверное, они согласны на его условия.

– Учитывая геополитическую обстановку, ждут ли сейчас российских футболистов в турецких клубах?

– Я пока не вижу здесь никакого негатива в отношении граждан России. На данный момент все нормально. И если приедет хороший футболист, эта ситуация не будет играть роли для турецких клубов. И если Дзюба будет забивать, то может стать любимцем местных болельщиков, – заявил экс-игрок РПЛ.

«Про токсичность Дзюбы мы знаем: когда его не ставят, он начинает ненавидеть тренера. Турецкий футбол Артема сразу выплюнет, такое не прокатит». Нигматуллин о форварде

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