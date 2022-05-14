Микколи вышел из тюрьмы с испытательным сроком. Экс-форвард «Ювентуса» и Италии сидел за вымогательство мафиозными методами

Бывший форвард и сборной Италии Фабрицио Микколи вышел из тюрьмы.

Экс-игрок в октябре 2017 был осужден на 3,5 года за вымогательство с использованием мафиозных методов. В январе 2020-го его апелляцию отклонили.

Позже срок Фабрицио сократили до трех лет и трех месяцев. В тюрьму Микколи сел только в ноябре 2021 года. Вчера его выпустили с испытательным сроком.

42-летнему экс-футболисту разрешили работать в основанной им же футбольной школе. К полуночи он должен возвращаться домой.

Кроме того, он не имеет права приближаться к пострадавшим от его действий людям.

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