ФИФА получит 92 млн долларов компенсации от Минюста США по делу о коррупции в самой ФИФА. Ранее выплатили 201 млн

ФИФА получит многомиллионную компенсацию от Минюста США по делу о коррупции в самой ФИФА.

Международная федерация футбола получит 92 млн долларов компенсации за убытки, понесенные из-за глобальных коррупционных схем в футболе, в которых в том числе были замешаны чиновники ФИФА.

Это не первая выплата Министерства юстиции США в пользу ФИФА. В августе 2021 года ФИФА получила от ведомства 201 млн долларов. Эти деньги были изъяты с банковских счетов бывших чиновников федерации, которые были привлечены к уголовной ответственности за коррупцию.

«Распределение этих 92 миллионов долларов в качестве компенсации за понесенные убытки подчеркивает важность конфискации активов как важнейшего инструмента в этом начинании», – говорится в заявлении Министерства юстиции.

ФИФА получит 200 млн долларов за… коррупцию в ФИФА. Тут есть что обсудить