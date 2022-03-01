Новичок «Краснодара» Алонсо: «Очень мотивирует большой проект клуба выиграть чемпионат»

Новичок «Краснодара» рассказал о целях в клубе.

– Как появился вариант с ? Какие еще были варианты продолжения карьеры?

– Было несколько вариантов из Южной Америки, Мексики и варианты в европейских странах. Но самое значимое предложение исходило от «Краснодара». От клуба шла инициатива связаться со мной и подписать контракт. Еще меня очень мотивирует большой проект клуба выиграть чемпионат.

– Рамирес и пятый год в России и уже говорят по-русски. Рамирес даже получил российский паспорт. У тебя контракт на 3,5 года, будешь учить язык?

– Конечно! Разговаривал с Рамиресом, он сказал, что поначалу было немного сложно, но потом довольно быстро смог выучить русский язык. Надеюсь, тоже скоро заговорю по-русски. Во время предсезонки нет времени брать индивидуальные уроки, но, когда буду в России, постараюсь быстрее выучить язык.

– Ты приехал в статусе чемпиона трех стран и действующего чемпиона Бразилии. «Краснодар» же еще ни разу не брал ни одного титула. Может, клубу не хватало Алонсо для первого трофея?

– Это для меня был главный вызов, когда я знакомился с клубом. Это цель, которую руководство поставило передо мной – работать вместе с товарищами по команде, чтобы добиться успеха. В прошлом году с выиграли чемпионат, который не выигрывали 50 лет. Впервые в истории взяли три титула за год. Это просто вопрос работы и веры. А я верю, что все возможно, – сказал Алонсо.