Мальдини и Массара продлили контракты с «Миланом»: «Все немного затянулось, но получилось»

Технический директор сообщил о продлении контракта.

Также новый договор с клубом заключил , спортивный директор.

Как передает Sky Sport Italia, соглашения рассчитаны до лета 2024 года. Calciomercato добавляет, что предусмотрена опция продления еще на сезон.

«Все хорошо, да, мы продлили контракты. Все немного затянулось, но в итоге мы их продлили.

Мы довольны тем, как прошел сезон, и планируем будущее, полное побед. Мы немного опоздали [с выходом на рынок], но наверстаем.

Я счастлив, пусть даже этого и не видно», – сказал Мальдини.