Сергеев о чемпионстве с «Зенитом»: «После матча с «Локо» наступило опустошение. Будто не понимал, что произошло»

Нападающий поделился впечатлениями от первого сезона в команде.

– У вас довольно необычная карьера. Вы победитель всех трех российских лиг. Когда эмоции были самыми сильными?

– Каждый случай особенный. Но, конечно, очень приятно было стать чемпионом России в дебютном сезоне в Премьер-лиге.

После финального свистка матча с «Локомотивом» наступило какое-то опустошение. Я будто не понимал, что произошло. Осознание пришло позже, когда друзья стали поздравлять. Они мне первыми и написали, что за четыре года я выиграл , ФНЛ и .

– Какая медаль тяжелее?

– В РПЛ. Во всех смыслах.

– Вы довольны тем, как провели дебютный сезон в РПЛ?

– Если скажу нет и что всегда хочется большего, мне не поверят. В целом доволен, конечно. Сейчас важно не останавливаться, прибавлять. Впереди полноценный сезон, в котором надо показать свой максимум как в командной, так и в личной статистике.

– Трудно было привыкать к игре в чемпионской команде?

– Такой переход сложен в первую очередь психологически. Ты идешь, можно сказать, с самых низов, дебютируешь в Премьер-лиге с «Крыльями», и тут поступает предложение, от которого невозможно отказаться. Я сразу решил, что буду работать, доказывать свою состоятельность. Спустя рукава не тренировался. Это и помогло.

– Сейчас вы уже полностью адаптировались в «Зените»?

– В целом – да. Процентов на девяносто. В каких-то моментах, может, еще не всегда хватает взаимопонимания, – сказал форвард.

ПФЛ, ФНЛ и РПЛ – Сергеев собрал идеальный набор побед. Знаете, кто еще добился того же?