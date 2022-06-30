Вальверде в третий раз возглавил «Атлетик». Он вернулся к работе после отставки из «Барсы» в 2020 году

Экс-тренер «Барселоны» возглавил «Атлетик».

Сегодня днем 58-летнего специалиста представят в качестве нового главного тренера «Атлетика», сообщает пресс-служба клуба.

Вальверде возглавил басконскую команду в третий раз. До этого он работал с с 2003 по 2005 год и с 2013-го по 2017-й. Эрнесто принадлежит рекорд клуба по числу матчей во главе команды – 306. При нем «Атлетик» выходил в еврокубки пять раз за шесть сезонов.

В 2015 году команда под руководством Вальверде взяла трофей впервые за 31 год – «Атлетик» выиграл Суперкубок Испании.

Последним местом работы Вальверде была , которую он возглавлял с 2017 по 2020 год. Там он выиграл четыре трофея, дважды победив в Ла Лиге и по разу взяв Кубок и Суперкубок Испании.

В минувшем сезоне «Атлетик» занял 8-е место.

Ранее из клуба ушел прежний главный тренер Марселино. При нем баски выиграли Суперкубок Испании в 2021 году, но не выходили в еврокубки.