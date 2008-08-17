Эрнесто Вальверде: «Барселона» должна справляться и без Месси»

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде подвел итоги проигранного матча 1-го тура с «Атлетиком» (0:1).

«Дело не в предсезонке, а в игре. У нас не получилось показать хороший футбол в первом тайме. Мы не контролировали игру, хоть и создали явные моменты.

Во втором тайме мы доминировали, но соперник опустился очень глубоко, поэтому было трудно создавать опасные моменты.

Мы привыкли к ситуациям, когда Лео [Месси] помогает, но нужно также справляться, когда его нет.

Когда Лео отсутствовал, мы проводили хорошие матчи. Конечно, его не хватает, когда играешь здесь [в Бильбао]», – сказал Вальверде.