«Тоттенхэм» согласовал контракт с Ришарлисоном и рассчитывает купить его в течение суток

близок к трансферу нападающего .

По данным Sky Sports, «шпоры» рассчитывают закрыть сделку в ближайшие 24 часа. Клубы ведут переговоры, и их позиции все ближе.

«Ириски» заинтересованы в том, чтобы продать футболиста до наступления пятницы, когда у них завершается финансовый год. Так они смогут обеспечить соответствие их деятельности финансовому фэйр-плей .

По информации инсайдера Фабрицио Романо, «Тоттенхэм» уже согласовал условия личного контракта с бразильцем. Будет заключен долгосрочный контракт.