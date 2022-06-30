«Тоттенхэм» согласовал контракт с Ришарлисоном и рассчитывает купить его в течение суток

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«Тоттенхэм» близок к трансферу нападающего «Эвертона» Ришарлисона.

По данным Sky Sports, «шпоры» рассчитывают закрыть сделку в ближайшие 24 часа. Клубы ведут переговоры, и их позиции все ближе.

«Ириски» заинтересованы в том, чтобы продать футболиста до наступления пятницы, когда у них завершается финансовый год. Так они смогут обеспечить соответствие их деятельности финансовому фэйр-плей АПЛ.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, «Тоттенхэм» уже согласовал условия личного контракта с бразильцем. Будет заключен долгосрочный контракт.

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