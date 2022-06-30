«ПСЖ» купит хавбека «Порту» Витинью за 40 млн евро, все согласовано. Контракт – до 2027 года

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Полузащитник Витинья переходит в «ПСЖ» из «Порту».

Как пишет журналист Фабрицио Романо, «ПСЖ» и «Порту» согласовали трансфер хавбека за 40 млн евро.

Большая часть документов уже подписана, медосмотр запланирован. Португалец подпишет с французским клубом контракт сроком до 2027 года.

Теперь «ПСЖ» сконцентрируется на работе над трансферами защитника «Интера» Милана Шкриньяра и полузащитника «Лилля» Ренату Саншеша.

В минувшем сезоне 22-летний центральный полузащитник провел 47 матчей в составе «Порту» во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 2 передачи. Его подробную статистику можно изучить здесь.

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