Промес сделал два дубля в двух предсезонных матчах «Спартака» – с «Аланией» и «Балтикой»

Теги Спартак премьер-лига Россия товарищеские матчи (клубы) Балтика Алания Владикавказ Квинси Промес Футбол

Полузащитник Квинси Промес забил 4 гола за два предсезонных матча «Спартака».

Сегодня нидерландец оформил дубль в товарищеской игре с «Балтикой» (3:2). 25 июня 30-летний хавбек дважды поразил ворота «Алании» (2:2).

Первый официальный матч «Спартака» в новом сезоне назначен на 9 июля – против «Зенита» за Олимп Суперкубок России.

Промес в прошлом розыгрыше РПЛ забил 6 голов за 22 встречи. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Товарищеский матч. Дубль Промеса принес «Спартаку» победу над «Балтикой»

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