Промес сделал два дубля в двух предсезонных матчах «Спартака» – с «Аланией» и «Балтикой»

Полузащитник Квинси Промес забил 4 гола за два предсезонных матча .

Сегодня нидерландец оформил дубль в товарищеской игре с «Балтикой» (3:2). 25 июня 30-летний хавбек дважды поразил ворота (2:2).

Первый официальный матч «Спартака» в новом сезоне назначен на 9 июля – против «Зенита» за Олимп Суперкубок России.

Промес в прошлом розыгрыше забил 6 голов за 22 встречи. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Товарищеский матч. Дубль Промеса принес «Спартаку» победу над «Балтикой»