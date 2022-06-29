Агент Хвичи: «С «Ювентусом» был предварительный контракт, но Паратичи уехал. А в «Тоттенхеме» была аренда с выкупом, но Кварацхелия был против»

Агент Мамука Джугели рассказал, какие предложения были у Хвичи Кварацхелия до перехода в «Наполи».
– От «Ювентуса» прямо предложение было?
– От «Ювентуса» был предварительный контракт, но случилось там что, помнишь? Они 4-е место заняли, и спортивный директор Паратичи уехал в «Тоттенхем». И тренер тоже освободился.
– Если бы Фабио не уехал из «Ювентуса», то Хвича был бы игроком «Ювентуса»?
– Да. Во всяком случае предварительный контракт был.
– Ты говорил про «Милан». С Мальдини разговаривали?
– Нет, с Массарой.
– И на чем остановились?
– Они думали.
– Не было предложения конкретного, просто разговор?
– Да.
– Паратичи хотел Хвичу и переехал в «Тоттенхэм». Почему Хвича не там?
– Они хотели сделать аренду с правом выкупа, мы не согласились. Сам футболист был против аренды. Прошло время. От «Наполи» было серьезнее предложение.
– Но я помню, что прошлым летом были разговоры, что «Тоттенхэм» сильно хотел Хвичу.
– Хотел.
– Потом писали, что агент Кристиан Эмиле представлял ваши интересы.
– В Англии, да.
– Было предложение клуба АПЛ?
– Была СМСка от Кристиана. То, что он сказал, Хвиче не понравилось.
– А что не понравилось? Зарплата?
– Нет, аренда. Если 50% матчей сыграет, потом уже выкупят. Хвича – стоящий игрок, он знает свою цену.
– Он игрок не для аренды?
– Нет, и он доказал это.
– Еще был вариант с «Аяксом».
– Был.
– Обсуждали, что «Аякс» предлагал 12 млн евро и оставлял «Рубину» процент от будущей продажи. Но Хвича отказался.
– Хвича не отказывался, а если «Рубин» отказался, это спроси у Сайманова. Мы такого не знаем. Они на родителей выходили. В «Аяксе» я ни при чем.
Я сказал отцу, что не надо в «Аякс», потому что я знал, что он попадет в Англию. Видишь, это к разговору, почему забрал его из «Локомотива». Забрал из «Локомотива» в «Рубин» и через него в «Наполи». Значит, я был прав. Победителей не судят, – сказал Джугели.