Агент Хвичи: «С «Ювентусом» был предварительный контракт, но Паратичи уехал. А в «Тоттенхеме» была аренда с выкупом, но Кварацхелия был против»

Агент Мамука Джугели рассказал, какие предложения были у Хвичи Кварацхелия до перехода в «Наполи».

– От прямо предложение было?

– От «Ювентуса» был предварительный контракт, но случилось там что, помнишь? Они 4-е место заняли, и спортивный директор Паратичи уехал в . И тренер тоже освободился.

– Если бы Фабио не уехал из «Ювентуса», то Хвича был бы игроком «Ювентуса»?

– Да. Во всяком случае предварительный контракт был.

– Ты говорил про «Милан». С Мальдини разговаривали?

– Нет, с Массарой.

– И на чем остановились?

– Они думали.

– Не было предложения конкретного, просто разговор?

– Да.

– Паратичи хотел Хвичу и переехал в «Тоттенхэм». Почему Хвича не там?

– Они хотели сделать аренду с правом выкупа, мы не согласились. Сам футболист был против аренды. Прошло время. От «Наполи» было серьезнее предложение.

– Но я помню, что прошлым летом были разговоры, что «Тоттенхэм» сильно хотел Хвичу.

– Хотел.

– Потом писали, что агент Кристиан Эмиле представлял ваши интересы.

– В Англии, да.

– Было предложение клуба ?

– Была СМСка от Кристиана. То, что он сказал, Хвиче не понравилось.

– А что не понравилось? Зарплата?

– Нет, аренда. Если 50% матчей сыграет, потом уже выкупят. Хвича – стоящий игрок, он знает свою цену.

– Он игрок не для аренды?

– Нет, и он доказал это.

– Еще был вариант с «Аяксом».

– Был.

– Обсуждали, что «Аякс» предлагал 12 млн евро и оставлял «Рубину» процент от будущей продажи. Но Хвича отказался.

– Хвича не отказывался, а если «Рубин» отказался, это спроси у Сайманова. Мы такого не знаем. Они на родителей выходили. В «Аяксе» я ни при чем.

Я сказал отцу, что не надо в , потому что я знал, что он попадет в Англию. Видишь, это к разговору, почему забрал его из «Локомотива». Забрал из «Локомотива» в «Рубин» и через него в . Значит, я был прав. Победителей не судят, – сказал Джугели.