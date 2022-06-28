Газзаев против Fan ID: «Необходимо привлекать болельщиков на стадионы, а не отталкивать. Для РПЛ эта мера ни к чему»

не согласился с введением Fan ID в российском футболе.

«Я против того, чтобы вводилось Fan ID в РПЛ. Эта мера ни к чему ни приведет.

Во-первых, из-за ограничений, наложенных пандемией и изоляцией российского футбола, клубы пострадали финансово. В этих условиях необходимо привлекать болельщиков на стадионы, а Fan ID, наоборот, их отталкивает.

Во-вторых, Fan ID крайне важен и нужен во время крупных международных турниров.

Во время чемпионата мира по футболу в России мы смогли с вами в этом убедиться – болельщикам было легче передвигаться между городами, в которых проходили матчи благодаря этому инструмента.

Но для эта мера ни к чему», – сказал бывший главный тренер .

Главное по Fan ID: нужно идти в МФЦ ради оформления, 5 стадионов будут требовать карту с 3-го тура