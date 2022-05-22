Отец Черышева о новом клубе Дениса из топ-5 лиг: «Есть предложения, можно разговаривать. Не могу открыть карты»

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У Дениса Черышева есть предложения после ухода из «Валенсии».

Об этом сообщил отец футболиста Дмитрий Черышев. Российский футболист объявил об уходе из испанского клуба.

– Стоит ли ожидать переезд в Россию?

– Остается ждать продолжения банкета. Все карты сейчас открывать не будем. Тайна, покрытая мраком, как говорится. Денис просил ничего не говорить. Сейчас ждем.

Да, действительно сегодня был прощальный матч у Дениса. Он закончил выступление в «Валенсии». Ничего, будем думать дальше, вести переговоры.

– Предложения из топ-5 чемпионатов?

– Есть предложения, есть темы, по которым можно разговаривать. Но не могу открыть карты, чтобы все получилось, – сказал Черышев.

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