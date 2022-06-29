«Динамо» ведет переговоры с Черышевым. Обе стороны заинтересованы в подписании контракта

хочет подписать экс-полузащитника «Валенсии» .

Как сообщает «Матч ТВ», московский клуб проявляет интерес к 31-летнему вингеру. Представители «Динамо» уже начали переговоры о возможном переходе игрока.

Обе стороны заинтересованы в подписании контракта, но у бело-голубых есть и другие игроки, выступающие на позиции Черышева. Это Даниил Лесовой и Вячеслав Грулев. Денис намерен решить вопрос о своем будущем как можно скорее.

В мае сообщила, что Черышев покидает клуб в связи с истечением срока контракта.

В минувшем сезоне россиянин провел 20 матчей за «Валенсию» во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 1 передачу. Его статистика доступна здесь.