ЦСКА о визите фигуристок: «Им так понравилось, что завтра они придут на матч с «Зенитом». Сами захотели!»

В ЦСКА рассказали, как прошел визит фигуристок на тренировку команды.

Российские фигуристки , , , , Майя Хромых, и Аделия Петросян побывали на тренировке футбольного клуба.

«Все прошло замечательно. Девочки сами взяли мяч и побежали! Послезавтра выпустим сюжет про матч и визит фигуристок.

Им так понравилось, что завтра они пойдут на матч ЦСКА – «Зенит». Сами захотели!

Можем сказать, что точно пойдут Евгения Тарасова, Дарья Усачева и Майя Хромых.

У остальных запланирован вечерний лед, но, возможно, они посетят какую-то из следующих игр Кубка PARI Премьер», – сообщили в пресс-службе московского клуба.

Фигуристки Щербакова, Валиева, Трусова, Хромых, Тарасова, Усачева и Петросян посетили тренировку футбольного ЦСКА