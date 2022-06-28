Мелкадзе о «Спартаке»: «Сложно с 10-го места прыгнуть в тройку. «Сочи» должен оказаться выше»

поделился мыслями о перспективах «Спартака» в новом сезоне .

«А почему в прошлом сезоне было плохо? 1/8 финала Лиги Европы, победа в кубке. Сейчас купили Зиньковского.

Если брать чемпионат, то хуже уже точно не будет.

Куда ниже 10-го места? Ожидаю, что будет лучше. Хотя вряд ли кардинально что-то изменится. Сложно с 10-го места вдруг прыгнуть в тройку.

С другой стороны, футбол у нас очень непредсказуемый. Всякое может быть. Но «Сочи» в любом случае должен оказаться выше», – сказал нападающий , ранее выступавший за .