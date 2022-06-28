«Спартак» установил цены на абонементы: самый дешевый – 7,4 тысячи рублей при продлении, для новых клиентов – 8,6 тысячи, самый дорогой – 224,5 тысячи

объявил о начале продажи абонементов на новый сезон .

Абонементная кампания сезона-2022/23 будет проходить в три этапа.

1-й этап (с 28 июня по 10 июля включительно) – приоритетное право на покупку имеют владельцы абонементов сезона-2019/20, 20/21, 21/22.

2-й этап (с 8 по 10 июля включительно) – для владельцев карт болельщика.

3-й этап (с 11 июля) – свободная продажа для всех желающих.

Самый дешевый абонемент – за 7,4 тысячи рублей – смогут купить владельцы прошлогодних сезонных билетов на сектора 120-125 трибуны D. Абонемент для новых клиентов на эти сектора обойдется в 8,6 тысячи.

За 224,5 тысячи рублей, являющийся самым дорогим, возможно приобрести абонемент категории Platinum на трибуну А.

Места на трибуну B, где располагается активная часть болельщиков красно-белых, будут доступны только в билетной продаже. Абонементы на эту трибуну продаваться не будут.