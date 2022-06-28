В Оренбургской области создадут академию футбола: «Она станет базой для подготовки наших собственных звезд»

Власти Оренбургской области намерены создать в регионе академию футбола.

«Футбольное поле или хорошая спортплощадка рядом с домом – лучшая мотивация заняться спортом. Не первый год в Оренбуржье развиваем спортивную инфраструктуру. Только за прошлый год построили 7 мини-футбольных полей и 12 площадок ГТО.

В этом году построим еще 16 таких же полей и 8 площадок. Работы уже ведутся.

Для пяти футбольных полей подготовили основание, еще по восьми провели торги и определили подрядчика. По трем полям аукцион пройдет в ближайшее время. Все работы идут по графику.

Наша задача – максимально приблизить спортивные объекты к оренбуржцам. А также – дать нашим ребятам возможность проявить себя. Совместно с компанией «Газпром добыча Оренбург» планируем создать в регионе академию футбола.

У нас есть отличная команда мастеров – ФК «Оренбург». В мае 2022 года клуб вернулся в высший футбольный дивизион – в Российскую Премьер-лигу.

Новая академия станет базой для подготовки игроков команды, наших собственных звезд футбола.

Сейчас определяем участок, где разместится такой крупный комплекс. Выстраиваем вертикаль от дворовой спортплощадки до профессиональной базы», – написал губернатор Оренбургской области Денис Паслер.