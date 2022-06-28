Правительство утвердило РПЛ и финал Кубка как мероприятия, для которых нужен Fan ID. Распоряжение вступит в силу с 4 июля для пяти стадионов

Правительство РФ опубликовало список турниров, для посещения которых потребуется Fan ID.
В соответствии с распоряжением, подписанным премьер-министром Михаилом Мишустиным, карта болельщика будет нужна для прохода на матчи РПЛ, а также на финал БЕТСИТИ Кубка России.
4 июля распоряжение начнет действовать для пяти стадионов: «Екатеринбург-Арены», арены «Нижний Новгород», «Ростов-Арены», «Самара-Арены» и «Фишта».
С 1 декабря идентификация и аутентификация будут обязательными на «Газпром Арене», «Открытие Банк Арене» и иных стадионах, имеющих отношение к матчам РПЛ.
Главное по Fan ID: нужно идти в МФЦ ради оформления, 5 стадионов будут требовать карту с 3-го тура