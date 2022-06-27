«Климатические изменения приведут к росту числа катастроф и беженцев. Это затронет футбол». Защитник «Юниона» о природе

Защитник Кристиан Берджесс объяснил, как глобальные природные процессы повлияют на спорт.

«Я не думаю, что до этого момента климат оказывал такое негативное влияние на футбол, как на некоторые другие виды спорта, но в будущем этого следует ожидать.

Чтобы это предотвратить, нужно серьезно относиться к этому вопросу уже сейчас.

Климатические изменения неизбежно приведут к увеличению числа природных катастроф и будут влиять на перемещение людей. Количество беженцев возрастет, и за этим последуют политические изменения, изменения в том, как устроена наша жизнь. И все это затронет футбол и спорт в целом», – сказал защитник .

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