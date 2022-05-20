Себастьян Феттель: «От изменения климата не убежишь, если мы не собираемся гоняться на Луне»

объявил, почему выступает за «зеленые» идеи.

Пилот не раз подчеркивал важность борьбы с глобальным изменением климата. К 2030 году намерена стать CO 2 -нейтральной – Себастьян же утверждал, что чемпионат может действовать быстрее.

«Как можно это игнорировать, даже если вам все равно? Мы уже не можем позволить себе такую роскошь. От проблемы не убежишь, если только мы не собираемся гоняться на Луне. Но там не так много прижимной силы!

Мне кажется, я не должен быть исключением, всем нам нужно разделять такие чувства. Ведь это уже оказывает влияние на каждого из нас. Меня часто спрашивают, почему для меня это важно. Это важно для не меня, а для всех нас. Не вижу причин считать иначе», – сообщил четырехкратный чемпион «Ф-1» перед .

На прошлом этапе Феттель появился в футболке с надписью «Майами-2060 – первый подводный Гран-при», а также посвятил шлем данной проблеме.

«Меня беспокоит и удивляет, что мы приезжаем в город, которого здесь не будет через 50 лет, и все ведут себя как обычно», – сказал тогда Себ.

Феттель в футболке об изменении климата: «Майами-2060 – первый подводный Гран-при»

«Никто не хочет провоцировать Россию. Мы слишком зависимы». Мощное политическое выступление Феттеля на британском ТВ

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