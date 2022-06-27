Дзаньоло хочет в «Ювентус». Он может перейти из «Ромы» на правах аренды с обязательством выкупа

хочет подписать вингера «Ромы» .

По данным Goal.com, итальянец хотел бы перейти в «Ювентус».

Клубы уже контактировали по поводу возможного трансфера. оценивает Дзаньоло в 50 млн евро. «Ювентус», чтобы снизить стоимость трансфера, предлагает включить в сделку полузащитника .

«Ювентус» хочет арендовать Дзаньоло с обязательством выкупа.

Отмечается, что интерес «Ювентуса» к Николо не связан с замедлившимися переговорами по вингеру Анхелю Ди Марии, который этим летом покинул «ПСЖ» на правах свободного агента. Таким образом, подписание одного из них не исключит приглашение второго.

В минувшем сезоне 22-летний вингер забил 8 голов и отдал 7 передач в 42 матчах за «Рому» во всех турнирах. Его статистика доступна здесь.