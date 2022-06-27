Тренер «Факела» о выходе в РПЛ: «Менять команду — это неправильно. Все заслужили шанс проявить себя на более высоком уровне»

Главный тренер «Факела» высказался о селекции команды в связи с выходом в .

«Плюс ли то, что костяк команды остался неизменным? Это неотъемлемая часть. Потому что делать какие-то изменения мы должны планомерно.

Мы проговаривали год назад, что вливание одного-двух новичков в команду — это работа. Нужно интегрироваться в тактику, в коллектив. Когда их больше, это, безусловно, создает больше работы. Во время самой короткой предсезонки это сделать невозможно. Это законы селекции.

Говорят, нужно выходить в РПЛ и поменять команду — ну, это расстрел сразу. Это неправильно, так не нужно. Никого не нужно менять, все достойны и заслужили шанс проявить себя на более высоком уровне», — сказал в эфире ютуб-канала .